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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одесской области при попытке кражи урожая убили человека

Категория: Новости


Трагедия произошла накануне в Измаильском районе.

По информации ИА «Бессарабия-информ» в селе Старая Некрасовка нана одну ихз ферм ночью забрались злоумышленники с целью хищения урожая.

Однако ферма находилась под видео-наблюдением и на место быстро приехали хозяин и его брат. Однако злоумышленник напали на них с ножами. От полученных ран брат хозяина скончался на месте. Злоумышленник скрылись.

На месте работают следователи. Принимаются меры к установлению личностей и задержанию преступников. 



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