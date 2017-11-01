В Одесской области при попытке кражи урожая убили человека

Трагедия произошла накануне в Измаильском районе.

По информации ИА «Бессарабия-информ» в селе Старая Некрасовка нана одну ихз ферм ночью забрались злоумышленники с целью хищения урожая.

Однако ферма находилась под видео-наблюдением и на место быстро приехали хозяин и его брат. Однако злоумышленник напали на них с ножами. От полученных ран брат хозяина скончался на месте. Злоумышленник скрылись.

На месте работают следователи. Принимаются меры к установлению личностей и задержанию преступников.