В Одессе будет построен новый спортивный комплекс для занятий гимнастикой и акробатикой

Такую задачу поставил на совещании в областной администрации губернатор Максим Степанов.

По его словам, в настоящее время федерацию спортивной гимнастики в регионе нужно просто спасать. Единственный зал, где занимаются юные гимнасты в Одессе, находится просто в ужасном состоянии. Кроме того, этот зал находится на стадионе СКА и, как выяснилось, министерство обороны не желает продлевать его аренду.

Он потребовал от профильного департамента согласовать с федерацией «Динамо» возможность строительства нового современного спортивного комплекса, специально оборудованного для занятий спортивной и художественной гимнастикой , а так же акробатикой.

По его убеждению, построить такой комплекс можно в течение года. А до этого времени «поработать с руководством СКА с тем, чтобы продлить аренду используемого зала.

При этом глава региона потребовал уделить особое внимание месту расположения нового спорткомплекса. Поскольку , по его информации, рассматривается перспектива его строительства в конце жилмассива Таипрова.

По мнению Максима Степанова, это неприемлемо, поскольку «…сделает, по сути, недоступным для тех, кто проживает в Суворовском районе и центральной части города!»