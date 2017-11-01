Директор «Виктории» выпущен под залог

Такое решение накануне принял Приморский районный суд Одессы.

Суд должен был рассмотреть вопрос о продлении содержания под стражей директора «Виктории» Петра Саркисяна, поскольку предыдущий срок уже истек.

И хотя формально суд продлил эту меру, но предусмотрел возможность выхода задержанного под залог в размере 128 тысяч гривен.

Эта сумма была незамедлительно внесена и по информации прокурора Области Олега Жученко, Петр Саркисян уже выпущен из СИЗО.

Отметим, что по его словам данное решение суда будет незамедлительно обжалована , поскольку «решение было принято с явным нарушением процессуального закона, поскольку «речь шла о продлении меры пресечения. А не о назначении новой!»

Прокуратура считает, что выйдя на свободу обвиняемый «…может влиять на свидетелей и ход следствия, а так же попросту скрыться!»

Впрочем, он выразил уверенность, что Аппеляционный суд восстановит справедливость и отменит принятое Приморским судом решение. И вернет Петра Саркисяна под стражу. Если конечно, он до этого времени не скроется из страны.

При этом Прокурор области заявил, что будет требовать привлечь к ответственности и судью, который, по его мнению, принял заведомо неправосудное решение.

Добавим, что опасения в отношении возможного ухода директора «Виктории» от ответственности разделяют и родители детей, находившихся в лагере во время пожара в сентябре нынешнего года.