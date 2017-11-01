За многомиллионные хищения задержан бухгалтер Южненского порта

По информации СБУ, задержанный обвиняется в создании преступной схемы, по которой «увел» более 5 миллионов гривен, выделенных на «социалку».

Из них половину- только в течение двух последних лет.

По имеющейся информации, суть схемы состояла во внесении в реестр ложных данных и присвоение средств, поступающих на средства родственников и друзей бухгалтера.

Открыто судебное производство по статье 191 УК Украины.

Обвиняемый взят под стражу. Проводится розыск его соучастников.