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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

За многомиллионные хищения задержан бухгалтер Южненского порта

Категория: Новости


По информации СБУ, задержанный обвиняется в создании преступной схемы, по которой «увел» более 5 миллионов гривен, выделенных на «социалку».

Из них половину- только в течение двух последних лет.

 По имеющейся информации, суть схемы состояла во внесении в реестр ложных данных и присвоение средств, поступающих на средства родственников и друзей бухгалтера.

Открыто судебное производство по статье 191 УК Украины.

Обвиняемый взят под стражу. Проводится розыск его соучастников.

 

 

 

 



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