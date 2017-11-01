На строительство нового моста через Сухой лиман выделено почти 46,5 миллионов гривен

Об этом информирует мэрия Черноморска.

Как отметил городской голова Валерий Хмельнюк, строительные работы уже идут, а оставшаяся часть суммы будет выделена в следующем году.

Напомним, что полноценного моста, соединяющий крупнейший из малых городов Украины с областным центром до сих пор нет и связующим звеном между ними является понтонная переправа.

При этим, по словам вице-мэра Черноморска Юрия Крука, строительсво моста имеет стратегическое значение. Поскольку, во-первых, мощности понтонной переправы весьма ограничены и уже недостаточны, а во вторых, уже через два года срок ее эксплуатации заканчивается.

И уже в 2019 году ее придется капитально ремонтировать. В результате на все время ремонта Черноморск останется, по сути, без транспортного сообщения.

При этом стоимость ремонтных работ составит не менее 50 миллионов гривен. Т.е. практически половина суммы, необходимой для строительства нового современного полноценного моста.