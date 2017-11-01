Под Одессой обнаружен рыбомогильник

Буквально на днях была обнародована информация о скотомогильнике под Одессой. Его развернули неизвестные в районе бывшего завода «Центролит». Однако уже 15 ноября был обнаружен рыбомогильник неподалеку от побережья, около села Бурлачья Балка. Санэпидемстанции стоило бы обратить внимание на то, что некоторые производители перестали утруждать себя утилизацией отходов и оставляют горы биологического мусора просто гнить где-то на склонах или окраинах. Но мы все прекрасно понимаем, что скотомогильники или как в данном случае рыбомогильник могут привести к началу эпидемии.