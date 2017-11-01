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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Коммунальщики установили новые камеры на Пушкинской

Категория: Новости

Сотрудники коммунального предприятия "СМЭП" установили камеру видеонаблюдения на пересечении улиц Пушкинской и Еврейской в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Монтирование системы видеонаблюдения проводится в рамках программы "Безопасный город".

Еще две камеры появились ранее на перекрестке ул. Фонтанская дорога и ул. Посмитного.

Отметим, что КП "СМЭП" устанавливает видеонаблюдение в разных районах города.

Видеосигнал поступает на пульт диспетчера "СМЭП", что позволяет в реальном времени корректировать потоки и нагрузку на транспортных магистралях.

Среди других способов улучшить ситуацию на дорогах – нанесение дорожной разметки. Рабочие 16 ноября обновили разметку на улице Канатной: от Итальянского бульвара до ул. Пироговской, а также на участке от Бисквитного переулка до проспекта Гагарина.

 



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