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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Жители поселка Котовского все утро простояли в пробке

Категория: Новости

Сегодня утром жители поселка Котовского в очередной раз застряли в автомобильной пробке. Причиной тянучки стали несколько десятков фур, которые выстроились в ряд от переулка Павла Кравцова до ул. Николая Плыгуна, тем самым полностью блокировав движение по крайнему левому ряду.

Еще одна преграда,  по словам очевидцев, из-за которой собирается пробка с Котовского в центр города – это ограждение, которое появилось несколько дней назад,  на недавно отремонтированной дороге, прямо при выезде из-под Пересыпского моста.  Кто, почему  и на какое время,  огородил этот участок дороги - пока не известно.  



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