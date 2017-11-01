Жители поселка Котовского все утро простояли в пробке

Сегодня утром жители поселка Котовского в очередной раз застряли в автомобильной пробке. Причиной тянучки стали несколько десятков фур, которые выстроились в ряд от переулка Павла Кравцова до ул. Николая Плыгуна, тем самым полностью блокировав движение по крайнему левому ряду.

Еще одна преграда, по словам очевидцев, из-за которой собирается пробка с Котовского в центр города – это ограждение, которое появилось несколько дней назад, на недавно отремонтированной дороге, прямо при выезде из-под Пересыпского моста. Кто, почему и на какое время, огородил этот участок дороги - пока не известно.