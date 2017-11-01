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  • Просмотров: 71
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Установлен первый в Одесской области ограничитель скорости по стандартам ЕС

Категория: Новости

Установлен первый в Одесской области ограничитель скорости по стандартам ЕС

Перед селом Маяки Беляевского района установлен первый в Одесской области ограничитель скорости по стандартам ЕС, так называемый «Traffic calming measures». Он представляет собой «островок», который принуждает водителей на въезде в село сбросить скорость до необходимого значения. Это позволит уменьшить количество ДТП, которые возникают из-за нарушения скоростного режима. Следующими на очереди Татарбунары и Орловка, сообщил руководитель «Службы автомобильных дорого в Одесской области» Олег Варивода.



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