За 10 месяцев 2017 года в Одессе произошло более 9 тысяч ДТП. 951 случай — с пострадавшими. Погибли 60 человек. Такую печальную статистику озвучили по итогам работы в Патрульной полиции города.

Ещё более удручающие цифры по Одесской области: более 12 тысяч аварий и более 200 погибших, - сообщил начальник Патрульной полиции Одессы Юрий Рыбак.

Статистику аварий проанализировали, выявив самые опасные точки на карте города, а также самые аварийноопасные дни и даже часы. По словам специалиста, в Одессе наибольшее число ДТП фиксируется в субботу. А вот аварийный пик приходится на 19 часов и позже, - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Согласно статистике, в Одессе 40% ДТП с потерпевшими — это аварии с участием пешеходов. Особо остро проблема стоит возле школ города, когда родители на автомобилях высаживают детей, где им удобно, а не где положено, - объяснили в полиции.



