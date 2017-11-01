У Южного оперативного командования – новый руководитель

С сегодняшнего дня у оперативного командования «ЮГ», штаб-квартира которого находится в Одессе, новый руководитель. Им стал генерал-майор Олег Вишневский.

Его представил лично командующий Сухопутных сил Украины Сергей Попко. Ранее Олег Вишневский был начальником штаба Южного оперативного командования.

Добавим, что, по мнению ряда военных экспертов, Олег Вишневский является одним из лучших штабистов страны.

Отметим, что практика назначений профессиональных штабистов на оперативно-руководящие должности как правило, дает положительные результаты. Но только в мирное время.

В военное время, как свидетельствуют уроки истории, такие назначения приводят в основном , к глубоко негативным последствиям.

Так, одной из причин поражения немцев под Сталинградом стало назначение профессионального штабиста Фридриха Паулюса на оперативно-руковдящую должность командующего 6-й армией.

По мнению ряда международных экспертов, если бы во главе армии Вальтер Рейхенау, отличавшийся большой самостоятельностью и имевший огромный опыт оперативно-тактического маневрирования, то уничтожить окруженная по Сталинградом армия , скорее всего, все-таки вырвалась бы из «котла». Однако еще до начала наступления на Сталинград Вальтер Рейхенау погиб а авиакатастрофе .Тога на его место и был назначен прежний начальник штаба Фридрих Паулюс.

И это отнюдь не единичный пример. Впрочем, уроки истории показывают, что люди не обращают внимания на уроки истории…