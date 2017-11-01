Городские власти не допустят застройки территории «Зеленого театра»

Об этом говориться в ответе мэра на петицию о судьбе «Зеленого театра», опубликованному на сайте «Социально-активный одессит».

Как сказано в тексте, территория театра будет использоваться исключительно , как место отдыха и культурного развития людей.

Соответствующие распоряжения уже отданы профильным управлениям муниципалитета.

Напомним, что поводом для подачи петиции стало обращение коллектива театра по поводу того, что владельцы территории хотят поднять арендную плату до «неподъемного « для коллектива уровня.

При этом «неравнодушные одесситы» выразили беспокойство по поводу того, что под этим предлогом продать территорию «Зеленого театра» под застройку.