Двое задержали шестерых!

В ночь на 15 ноября семь человек принимали участие в ограблении салона красоты, что расположен по улице Троицкой 47. Свидетелями происшествия стали двое сотрудников охранного агентства «Самсон». Ребята оказали оперативную помощь в задержании и обезвреживании преступников. Двое сотрудников «Самсона» задержали шестерых грабителей! Одесса должна знать героев!Шесть злоумышленников были переданы сотрудникам полиции. Одному, к сожалению, удалось сбежать. В данный момент ведётся расследование, сбежавшего грабителя ищут. Самому младшему злоумышленнику 17 лет.