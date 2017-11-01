 
Информация к новости
  • Просмотров: 193
  • Дата: Сегодня, 18:07
Сегодня, 18:07

Двое задержали шестерых!

Категория: Новости

Двое задержали шестерых!

В ночь на 15 ноября семь человек принимали участие в ограблении салона красоты, что расположен по улице Троицкой 47. Свидетелями происшествия стали двое сотрудников охранного агентства «Самсон». Ребята оказали оперативную помощь в задержании и обезвреживании преступников. Двое сотрудников «Самсона» задержали шестерых грабителей! Одесса должна знать героев!Шесть злоумышленников были переданы сотрудникам полиции. Одному, к сожалению, удалось сбежать. В данный момент ведётся расследование, сбежавшего грабителя ищут. Самому младшему злоумышленнику 17 лет.

 

Галерея

prev

Двое задержали шестерых!

next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 