 
Информация к новости
  • Просмотров: 235
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В центре города начат грандиозный дорожный ремонт

Категория: Новости


В центре города начат грандиозный дорожный ремонт

Вернее, не столько дорожный, сколько тротуарный. По информации мэрии работы начнутся на улице Ришельевской между Ланжероновской и Успенской.

Там будет уложена новая тротуарная плитка, включая тактильную, будут обустроены пандусы и транспортные карманы, а так же антипарковочные столбики.

Кроме того, будет заменена система освещения.

Заказчиком работ выступает городское управление дорожного хозяйства.  По имеющимся данным, общая стоимость работ оценивается почти в девяноста три  миллиона гривен.

Что же касается точной даты окончания работ, то она пока не названа.

Сообщается лишь, что они будут закончены в будущем году.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 