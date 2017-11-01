В центре города начат грандиозный дорожный ремонт

Вернее, не столько дорожный, сколько тротуарный. По информации мэрии работы начнутся на улице Ришельевской между Ланжероновской и Успенской.

Там будет уложена новая тротуарная плитка, включая тактильную, будут обустроены пандусы и транспортные карманы, а так же антипарковочные столбики.

Кроме того, будет заменена система освещения.

Заказчиком работ выступает городское управление дорожного хозяйства. По имеющимся данным, общая стоимость работ оценивается почти в девяноста три миллиона гривен.

Что же касается точной даты окончания работ, то она пока не названа.

Сообщается лишь, что они будут закончены в будущем году.