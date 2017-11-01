В центре города начат грандиозный дорожный ремонт

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Вернее, не столько дорожный, сколько тротуарный. По информации мэрии работы начнутся на улице Ришельевской между Ланжероновской и Успенской.
Там будет уложена новая тротуарная плитка, включая тактильную, будут обустроены пандусы и транспортные карманы, а так же антипарковочные столбики.
Кроме того, будет заменена система освещения.
Заказчиком работ выступает городское управление дорожного хозяйства. По имеющимся данным, общая стоимость работ оценивается почти в девяноста три миллиона гривен.
Что же касается точной даты окончания работ, то она пока не названа.
Сообщается лишь, что они будут закончены в будущем году.