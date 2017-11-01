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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Проверка паркинга на Пантелеймоновсой оказалась результативной

Категория: Новости


Правда, взрывного устройства, о наличии которого аноним сообщил по горячей линии, как обычно обнаружено не было.

Однако в ходе поисков в двух автомобилях были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщил советник начальника ГУНП Руслаан Форостяк,  «…обнаружены ружья и патроны калибром 7, 65 и 5,45мм. Принимаются меры к установлению собственников автомобилей. К расследованию подключились сотрудники СБУ»

Отметим, однако, что если приведенные сведения соответствуют действительности, и то получается, что найденные боеприпасы не соответствуют найденному по-соседству оружию. Поскольку патроны означенного калибра соответствуют не ружейным, а автоматным патронам к различным модификациям автоматов Калашникова.

 



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