Директор пансионата «Виктория» срочно лег в клинику

Сразу после освобождения из СИЗО под залог директор лагеря «Виктория» Петр Саркисян лег в частную клинику.

По имеющимся данным, у него якобы серьезные проблемы с сердцем.

Тем не менее областная Прокуратура уже обжаловала решение Приморского суда о возможности освобождения Петра Саркисяна под залог в 128 тысяч гривен . И заседание Аппеляционного суда по этому вопросу назначено ужен на начало следующей недели.

Таким образом, в случае, если постановление суда первой инстанции об освобождении Петра Саркисяна под залог будет отменено, то не исключено, что лечение ему придется продолжить уже в медицинской части следственного изолятора.

Отметим, что о необходимости вернуть его под стражу высказываются не только представители обвинения, но и родители детей, которые находились в «Виктории» в момент пожара.