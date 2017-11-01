«Покращення» на марше .Учитель года Украины уехала на заработки в Европу

И стала там сиделкой.

По информации ИА «Мукачево.net» учитель английского языка Виолетта Македон, получившая из рук президента титул «учитель года» в 2016 году, уже стала «заробитчанкой». Она уехала на заработки в Англию. И теперь работает сиделкой в Лондоне.

При этом, по информации издания, она сообщила, что «…приняла правильное и взвешенное решение. Ибо в Украине труд не ценится, развития нет никакого! А перспективы для учителей очень туманны, как для учителей , так и для всей страны!» Поэтому возвращаться пока не намерена.

Тем более, что в Великобритании она в день зарабатывает больше, чем в Украине в месяц.