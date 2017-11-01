 
Информация к новости
  • Просмотров: 31
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

«Покращення» на марше .Учитель года Украины уехала на заработки в Европу

Категория: Новости


И стала там сиделкой.

По информации ИА «Мукачево.net» учитель английского языка Виолетта Македон, получившая из рук президента титул «учитель года» в 2016 году,  уже стала «заробитчанкой». Она уехала на заработки в Англию. И теперь работает сиделкой в Лондоне.

При этом, по информации издания, она сообщила, что «…приняла правильное и взвешенное решение. Ибо в Украине труд не ценится, развития нет никакого! А перспективы для учителей очень туманны, как для учителей , так и для всей страны!»  Поэтому возвращаться пока не намерена.

Тем более, что в Великобритании она в день зарабатывает больше, чем в Украине в месяц.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 