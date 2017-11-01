Пожар возле «Новой мэрии». Погиб человек

По информации ГСЧС, пожар возник на СТО, расположенной возле здания «Краяна», где теперь оборудуется «новая мэрия».

Сигнал о возгорании поступил около 18 часов 50 минут. Первый экипаж прибыл на место уже через семь минут.

К тому времени горело перекрытие одноэтажного здания и два автомобиля.

Через сорок минут пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы четыре единицы спецтехники и двадцать человек личного состава.

На месте возгорания было найдено тело 39-летнего рабочего. Предположительная причина смерти- отравление продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.