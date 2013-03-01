Кто сегодня проведет день без света?

Сегодня, 17 ноября, проведут день без света одесситы, проживающие в частном секторе Фонтана, Чубаевки, Бугаевки, Заставы, Слободки, Кривой Балки, а также на Молдаванке.
С 8 до 18 часов электричество отключат по следующим адресам:
Бригадная, 2-39А,
Гвардейская, 1-10
Ивана Франко, 1-14а,
Кондрашина, 1-11
Сельсоветский переулок, 5
Фонтанская дорога, 65
Фонтанская дорога, 20-22
Чубаевская, 1-7
1-й Украинский, 1-11,
2-й Костанди, 1-15,
2-й Украинский, 1-6
3-й Костанди, 1/3-13,
3-й Украинский, 1а-12,
Гаршина переулок, 18
Костанди, 6-31,
1-й Химический, 1-46,
2-й Деревообделочный, 25-40
2-й Химический, 1-7б
3-й Деревообделочный, 10-91
3-й Химический, 1-42,
4-й Деревообделочный, 6А
Бугаевская, 56/1-56/8
Деревообделочная, 31-42, 90, 92а, 92б
ПЕСТЕЛЯ, 20-105,
Промышленная,127-195
Промышленный пер., 1-43,
Радиальная, 10-126,
Стекольная, 1-45,
Стекольный 1-й пер., 1-16,
Химическая, 11-242,
2-й Деревообделочный, 1-34,
3-й Деревообделочный, 1-8
4-й Деревообделочный, 2, 4, 6Б
Деревообделочная, 79
Зелёный пр., 25-31
ЗЕМЛЯЧКИ, 5а
Отечественная, 33
ПАРКОВАЯ М, 75д-77а
пер. Пестеля, 5-14,
ПЕСТЕЛЯ, 8-61,
Почтовая М, 70А-86
Промышленная, 1-99
10-я Улица улица, 1-14,
11-ая улица, 1
1-й Кустанайский переулок, 1, 2
2-й Кустанайский переулок, 2, 2а, 4
9-ая Улица, 3-18,
Азовский переулок, 1-16,
Днестровская, 1-19а,
Кустанайская улица, 3, 3А
Овидиопольская Дорога 3 улица, 9, 9А
Овидиопольская улица, 1-26А,
Овидиопольский переулок, 1-7
Прирельсовая улица, 21-50
Комитетская улица, 3-21, 3, 7/9, 8/10
С 18 часов 16 ноября по 12 часов 17 ноября:
2-й Пересыпский спуск, 1-23,
Бадаева, 83, 90
Высокая, 1-18,
Генерала Гудовича, 9-39,
Дорожная, 1-40,
Коровицкого, 115-151
Летняя, 1-41,
Неждановой, 117-147, 30в-82
Никитина, 107-119, 74-78
Озерная, 1-66,
Осенняя, 1-12,
Пролетарский пер., 1-15,
Светлая, 1-14,
Сергея Ядова, 58
Украинская, 9
Хавкина, 64а, 66