Кто сегодня проведет день без света?

Сегодня, 17 ноября, проведут день без света одесситы, проживающие в частном секторе Фонтана, Чубаевки, Бугаевки, Заставы, Слободки, Кривой Балки, а также на Молдаванке.



С 8 до 18 часов электричество отключат по следующим адресам:





Бригадная, 2-39А,

Гвардейская, 1-10

Ивана Франко, 1-14а,

Кондрашина, 1-11

Сельсоветский переулок, 5

Фонтанская дорога, 65

Фонтанская дорога, 20-22

Чубаевская, 1-7

1-й Украинский, 1-11,

2-й Костанди, 1-15,

2-й Украинский, 1-6

3-й Костанди, 1/3-13,

3-й Украинский, 1а-12,

Гаршина переулок, 18

Костанди, 6-31,





1-й Химический, 1-46,

2-й Деревообделочный, 25-40

2-й Химический, 1-7б

3-й Деревообделочный, 10-91

3-й Химический, 1-42,

4-й Деревообделочный, 6А

Бугаевская, 56/1-56/8

Деревообделочная, 31-42, 90, 92а, 92б

ПЕСТЕЛЯ, 20-105,

Промышленная,127-195

Промышленный пер., 1-43,

Радиальная, 10-126,

Стекольная, 1-45,

Стекольный 1-й пер., 1-16,

Химическая, 11-242,

2-й Деревообделочный, 1-34,

3-й Деревообделочный, 1-8

4-й Деревообделочный, 2, 4, 6Б

Деревообделочная, 79

Зелёный пр., 25-31

ЗЕМЛЯЧКИ, 5а

Отечественная, 33

ПАРКОВАЯ М, 75д-77а

пер. Пестеля, 5-14,

ПЕСТЕЛЯ, 8-61,

Почтовая М, 70А-86

Промышленная, 1-99

10-я Улица улица, 1-14,

11-ая улица, 1

1-й Кустанайский переулок, 1, 2

2-й Кустанайский переулок, 2, 2а, 4

9-ая Улица, 3-18,

Азовский переулок, 1-16,

Днестровская, 1-19а,

Кустанайская улица, 3, 3А

Овидиопольская Дорога 3 улица, 9, 9А

Овидиопольская улица, 1-26А,

Овидиопольский переулок, 1-7

Прирельсовая улица, 21-50

Комитетская улица, 3-21, 3, 7/9, 8/10





С 18 часов 16 ноября по 12 часов 17 ноября:

2-й Пересыпский спуск, 1-23,

Бадаева, 83, 90

Высокая, 1-18,

Генерала Гудовича, 9-39,

Дорожная, 1-40,

Коровицкого, 115-151

Летняя, 1-41,

Неждановой, 117-147, 30в-82

Никитина, 107-119, 74-78

Озерная, 1-66,

Осенняя, 1-12,

Пролетарский пер., 1-15,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58

Украинская, 9

Хавкина, 64а, 66