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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе вор отнял у школьника мобильный телефон прямо на улице

Категория: Новости

В Одессе вор отнял у школьника мобильный телефон прямо на улице

В Одессе вор отнял у школьника мобильный телефон прямо на улице. По словам мамы мальчика, это произошло, когда ребенок возвращался из школы. По дороге домой к нему подошел мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Затем попросил отдать ему мобильник, мотивируя это тем, что в школе недавно произошла кража. После мужчина попросил школьника идти домой и сообщить о случившемся родителям.

По словам мальчика, вор сказал, что будет ждать их в 7 отделении полиции.

В каком районе города произошел инцидент, не сообщается.

Мама мальчика уже написала заявление в полицию, но вернуть телефон не слишком надеется, поэтому призывает других родителей быть бдительнее и чаще проводить с детьми беседы на тему безопасности на улице.



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