На Черемушках перекрыли движение по одной из районных транспортных артерий

Около сотни жителей ОСМД «Новые Черемушки» перекрыли движение по улице Генерала Петрова.

Акция имеет целью привлечь внимание к тому, что в их здании, где проживают сотни семей, до сих пор не включили отопление.

И причиной тому не состояние сетей или нехватки мощностей котельной, а отсутствие лимитов газа. Которые «Нефтегаз» отказывается выделять , пока не будет погашена задолженность предыдущего застройщика.

Причем парадокс ситуации заключается в том, что жители, по их словам, готовы погасить задолженность и заключить по этому поводу двухсторонний договор с «Нефтегазом».

Однако «Нефтегаз» настаивает на заключении трехстороннего договора с участием застройщика. Который, по информации протестующих, бежал из страны.

Отметим, что после того, как к собравшимся вышло руководство Малиновской райадминитрации и пообещало оказать правовую помощь в скорейшем решении вопроса, движение по улице было разблокировано.