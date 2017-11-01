Таможенный эксперимент должен быть продолжен. По крайней мере, до 2020 года!

С таким обращением к Парламенту и Правительству обратились сегодня депутаты областного совета.

Инициатором выступил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

По его словам, возможность направлять на ремонт дорог половины внеплановых доходом таможни позволило направить более 3 миллиардов гривен.

Это лучший показатель в стране. При этом Правительство приняло решение завершить этот эксперимент и создать специальный фонд. Из которого, согласно проекту бюджета, одесская область получит всего 468 миллионов . Т.е. по меньшей мере, в шесть раз меньше!

По мнению руководителя облсовета, это существенно затормозит процесс приведения в порядок дорожной сети области.

Поэтому депутаты надеются, сто Правительство прислушается к их обращению и продлит этот эксперимент еще хотя бы на два года.

Отметим, что за данное обращение депутаты проголосовали единогласно.