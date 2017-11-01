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  • Просмотров: 61
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Тилигульский лиман будет спасен от пересыхания

Категория: Новости


Соединительный канал с морем будет сдан в эксплуатацию уже до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Так, по словам губернатор Максима Степанова, «…работы по созданию наносноостанавливаюего сооружения вышли на завершающую стадию и выполнены уже  уже на 80%!»

Поэтому морскую воду подачу в лиман уже до конца года. Это , по убеждению главы региона, позволит «…не только спасти лиман от пересыхания, но и понизить уровень солености. Что создаст условия для возвращения в водоем рыбы!»

Отметим, что по приведенным областными властями данным, на данный проект было потрачено около пятидесяти миллионов гривен.

 



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