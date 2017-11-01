Тилигульский лиман будет спасен от пересыхания

Соединительный канал с морем будет сдан в эксплуатацию уже до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Так, по словам губернатор Максима Степанова, «…работы по созданию наносноостанавливаюего сооружения вышли на завершающую стадию и выполнены уже уже на 80%!»

Поэтому морскую воду подачу в лиман уже до конца года. Это , по убеждению главы региона, позволит «…не только спасти лиман от пересыхания, но и понизить уровень солености. Что создаст условия для возвращения в водоем рыбы!»

Отметим, что по приведенным областными властями данным, на данный проект было потрачено около пятидесяти миллионов гривен.