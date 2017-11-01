Правоохранители задержали мужчин, подозреваемых в незаконной добыче песка

В Татарбунарском районе Одесской области задержали двух мужчин, которых подозревают в незаконной добыче песка с берега Черного моря.
Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
По словам пресс-службы ведомства, инцидент произошел на побережье Черного моря, в районе села Лиман.
Пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно добывали песок с на морском побережье.
Известно, что в двух грузовых автомобилях мужчин было выявлено около 13 тонн песка.
На данный момент, правонарушителей передали представителям Национальной полиции для дальнейшей проверки.