Правоохранители задержали мужчин, подозреваемых в незаконной добыче песка

В Татарбунарском районе Одесской области задержали двух мужчин, которых подозревают в незаконной добыче песка с берега Черного моря.

Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По словам пресс-службы ведомства, инцидент произошел на побережье Черного моря, в районе села Лиман.

Пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно добывали песок с на морском побережье.

Известно, что в двух грузовых автомобилях мужчин было выявлено около 13 тонн песка.

На данный момент, правонарушителей передали представителям Национальной полиции для дальнейшей проверки.