Полиция задержала нетрезвого мужчину с наркотиками

В Одесской области, в городе Рени, сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого мужчину, который неуверенной походкой прогуливался по улицам города.

Когда полицейские проводили досмотр, у него обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось 50 грамм марихуаны. Наркотики изъяли и отправили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведутся досудебные разбирательства. Обвиняемому грозит до 3 лет тюремного заключения, сообщают в пресс-службе ГУНП в Одесской области.