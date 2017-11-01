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  • Просмотров: 58
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Полиция задержала нетрезвого мужчину с наркотиками

Категория: Новости

В Одесской области, в городе Рени, сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого мужчину, который неуверенной походкой прогуливался по улицам города.
Когда полицейские проводили досмотр, у него обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось 50 грамм марихуаны. Наркотики изъяли и отправили на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное дело и ведутся досудебные разбирательства. Обвиняемому грозит до 3 лет тюремного заключения, сообщают в пресс-службе ГУНП в Одесской области.



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