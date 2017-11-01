«Горзелентрест» корчуют пни

Сотрудники КП «Горзелентрест» с помощью специальной машины корчуют пни. Работы ведутся в центральной части города. Так, на данный момент уже удалено 242 пня на Дерибасовской, Французском бульваре, Большой Арнаутской, Малой Арнаутской, Разумовской, Екатерининской, Старопортофранковской, Болгарской, Новосельского и Соборной площади.

Также будут удалять пни на Пироговской, Б. Хмельницкого, Ольгиевскойц и в Сельскохохяйственном пеерулке. Всего запланировано корчевание 407 пней.

На их месте озеленители высаживают крупномерные деревья не менее 1,5 метра высотой.

Напомним, в этом месяце молодые катальпы, клены, ясени украсили Тираспольскую, Французский бульвар и Болгарскую. Всего этой осенью планируется высадить 1700 деревьев.