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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

«Горзелентрест» корчуют пни

Категория: Новости

«Горзелентрест» корчуют пни

Сотрудники КП «Горзелентрест» с помощью специальной машины корчуют пни. Работы ведутся в центральной части города. Так, на данный момент уже удалено 242 пня на Дерибасовской, Французском бульваре, Большой Арнаутской, Малой Арнаутской, Разумовской, Екатерининской, Старопортофранковской, Болгарской, Новосельского и Соборной площади.
Также будут удалять пни на Пироговской, Б. Хмельницкого, Ольгиевскойц и в Сельскохохяйственном пеерулке. Всего запланировано корчевание 407 пней.

На их месте озеленители высаживают крупномерные деревья  не менее 1,5 метра высотой.
Напомним, в этом месяце молодые катальпы, клены, ясени украсили Тираспольскую, Французский бульвар и Болгарскую. Всего этой осенью планируется высадить 1700 деревьев.



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