В Горсаду стройки не будет

На территории бывшего Летнего театра, расположенного в Одесском городском саду, не будет высотного строительства. Это пообещал представитель компании «Солинг» Игорь Коваленко. На сегодняшний день данная компания является собственником этой территории.

Такое решение было выработано сегодня, 17 ноября, в ходе встречи депутата городского совета от фракции «Доверяй делам» Александра Шеремета с общественностью, на которой присутствовал руководитель компании собственника.

«В последнее время внимание одесситов было приковано к ситуации, сложившейся вокруг Летнего театра в Горсаду. Я готов подтвердить, что коммерческая компания владеет этой собственностью с 2003 года. Вместе с тем, очевидно, что информация о возможной вырубке деревьев и дальнейшей застройке не могла остаться не замеченной городской властью и депутатским корпусом. Я рад, что сегодняшняя встреча состоялась. Что мы нашли понимание с компанией "Солинг" и достигли следующего соглашения: никакой застройки территории и вырубки зелёных насаждений компания проводить не будет. Мы не покушаемся на частную собственность, но любые работы в таком знаковом месте могут происходить только после открытого и публичного обсуждения с представителями городской громады», — отметил депутат горсовета, член комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры Александр Шеремет.

В свою очередь Игорь Коваленко подчеркнул, что компания не планирует и не планировала начало ведения строительных работ на данной территории.

Помимо этого, он сообщил, что вопрос вырубки деревьев, о которой ранее написал ряд СМИ, также не стоит на повестке дня.

«В результате диалога, на который пошла эта структура, мы четко выяснили их планы. На сегодняшний день ничего не будет происходить без согласования с общественностью города, без широкого освещения того, что будет происходить в этом знаковом месте. Мы пришли к главному выводу: ничего срезаться, вырубаться не будет до тех пор, пока не будет четкого понимания у города, что здесь будет строиться, как эта территория будет приводиться в порядок», — заявил руководитель ОО "Рада громадської безпеки" Марк Гордиенко, который инициировал встречу с владельцем участка.