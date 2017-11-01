Не рой яму другому…

Эта старая народная мудрость получила на сегодняшней сессии областного совета наглядное подтверждение.

В начале мероприятия депутат от БПП «Солидарность» Олесь Витряный выступил с инициативой снять с долженности председателя комиссии по правам человека, свободе слова и информации депутат Ивана Бойченко, «…поскольку он был задержан в начале октября по подозрению в получении взятки!»

По этому , по мнению Олеся Витряного, нахождение на этой долженности человека, обвиняемого в коррупции, противоречит здравому смыслу!»

Однако большинство депутатов не поддержали эту инициативу. Как отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский,«…мы живем в демократической стране и нельзя делать выводов до решения суда!»

А спустя несколько часов, в конце сессии, председатель областной избирательной комиссии Оксаны Мельник сообщила собравшимся, что сам Олесь Витряный был исключен из фракции БПП и лишен мандата. Его место во фракции занял один из активистов Майдана Александр Остапенко.