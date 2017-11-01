Судья-беспредельщица или развод по-одесски

В Комитет общественного спасения систематически обращаются неравнодушные граждане, которые пытаются построить новую честную страну. Однако, как это сделать, если у власти, в том числе судебной, сохранилось огромное количество взяточников и беспредельщиков? Именно по этой причине, мы начинаем цикл расследований в отношении оборотней в мантиях, до того, чтобы очистить судебную власть и заставить работать суды не на коррупционеров, а на народ.

Первая в данном списке идёт конечно заместитель председателя хозяйственного суда Одесской области Светлана Георгиевна Власова.

Так в средствах массовой информации уже давно появилась информация, что жильцы коттеджного поселка «Белый цветок» (г. Одесса, ул. Ак. Вавилова, 5Б) просят обратить внимание на беспредел Светланы Власовой, которая проживала в коттеджном поселке и не платила за предоставленные коммунальные услуги уже более 5 лет!

«Что изменилось у нас в Одессе после Майдана? Лично у нас, в коттеджном поселке, с 2010 года, ничего не изменилось. Жильцы создали неприбыльную организацию – кооператив, который занимается обслуживанием поселка. Однако, после создания кооператива, собралась группа лиц, во главе с Власовой С.Г., которые решили разрушить кооператив и коттеджный поселок. Их основная цель – никогда не платить за предоставленные им коммунальные услуги! Не платит ни она, ни ее приближенные, которые находятся под ее защитой! Они привыкли к вольготной жизни при покровительстве своих прежних хозяев и продолжают разрушать нашу страну. Их долги оплачиваются всеми остальными жильцами поселка. Общая сумма задолженности Власовой С.Г. перед кооперативом составляет 21 тыс. грн. по состоянию на 01.07.2015 г., а с учетом ее приближенных – более 50 тыс. грн.»

На общем собрании членов кооператива (90% от всех жильцов) было принято решение о принятии коттеджного поселка на баланс кооператива. Однако, зампред хозяйственного суда со своими приближенными, подали иск о признании незаконным решение Одесского горсовета о передаче кооперативу коттеджного поселка на баланс. Они легко выиграли этот процесс, их даже не остановило решение апелляционного суда, который ослушался судью хозяйственного суда Власову С.Г. и решил в пользу кооператива. Но Власова С.Г. пошла дальше и точку поставил Верховный суд Украины, который отменил решение сессии и коттеджный поселок завис в воздухе. Балансодержателем кооператив больше не является. А люди вынуждены платить за судейский беспредел. Очень надеемся, что новый состав Верховного суда не допустит подобных прецедентов.

Так же известны факты того, что Власова С.Г. лично звонит судьям и требует принять «правильное» решение в ее пользу. Это как называется, нам кажется – это называется коррупция, догворняк и кумовство.

Жить в шикарном коттедже и не платить, ни копейки, за обслуживание (уборку территории, охрану поселка, освещение, полив и т.д.) уже более 5 лет, разрушать кооператив и коттеджный поселок. Это как называется, нам кажется — это называется судейский цинизм и беспредел.

Теперь судья Власова С.Г., через своих приближенных, пытаются судом запретить кооперативу дальше обслуживать коттеджный комплекс. Хочется отметить, что «кооператив» — это неприбыльная организация (созданная членами кооператива), где решения принимаются большинством членов кооператива; тарифы утверждаются на общем собрании; правление выбирается из состава членов кооператива; председатель – из членов кооператива; ревизионная комиссия – из членов кооператива. Члены кооператива – это 90 % жильцов коттеджного поселка «Белый цветок»! - отмечают жители кооператива в своем открытом письме.

Два-три года назад на сайте www.dumskaya.net уже была статья о том, что судья Власова С.Г. живет в шикарном коттедже и не оплачивает коммунальные услуги. Жаль, что статья куда-то исчезла, видимо и там судья договорилась. Но некоторые сайты успели подхватить и разместить у себя эту информацию, например: http://bezpr.net/read/odessa_sudya_otkazyvaetsya_platit_za_kommunalku/

http://allnews.od.ua/?news=192775/links/18611-kommunalniy-apokalipsis-iz-za-konflikta-s-sudey-kotted/

http://stopotkat.net/news/view/31138

Платить за коррупционера и беспредельщика в мантии жильцы больше не могут и не желают!

Комитет общественного спасения уже обратился в компетентные органы для проверки деятельности этой судьи и надеется на скорейшее восстановление справедливости. Также готовятся акции гражданского осуждения по месту работы и жительства судьи, так как это далеко не все факты, которые касаются Власовой С.Г., а в войне с коррупцией надо включать все действенные методы борьбы.

Расследование продолжается и Вас ждут новые подробности.

кооператива в своем открытом письме.