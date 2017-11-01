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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Трагедия в «Виктории» произошла из-за забытого включенного кипятильника

Категория: Новости


Трагедия в «Виктории» произошла из-за забытого включенного кипятильника

По информации ИА «Таймер», результаты проведенной экспертизы показали, что наиболее вероятной причиной возгорания стал забытый кипятильник в комнате №4 сгоревшего корпуса.

Там проживала руководитель танцевального ансамбля Татьяна Егорова.

По предварительным данным, она якобы забыла кипятильник, когда торопилась на вечернюю планерку.

К экспертизе прилагается отчёт на 29 страницах об исследованиях пожароопасной работы кипятильников.

Напомним о том, что сразу после трагедии в качестве вероятной причины возгорания уже высказывались подобные версии.

В результате этого трагического пожара погибли три несовершеннолетние девочки.



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