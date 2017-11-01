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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Депутатов Парламента необходимо подвергнуть психиатрическому обследованию

Категория: Новости


С такой инициативой выступил известный украинский политолог Дмитрий Гордон.

Как он отметил в ходе прямого эфира на телеканале «NewsOne», «…по меньшей мере, половина депутатов Верховной Рады – клинические психи!»

По его убеждению, их поведение и высказывания – тому наглядное подтверждение.

Поэтому Дмитрий гордон считает необходимым, чтобы все нынешние депутаты прошли психиатрическое обследование. А в дальнейшем следует не допускать депутатов к присяге без предъявления свидетельства о психической адекватности.

А чтобы исключить пресловутую «коррупционную составляющую», он предлагает привлечь к проведению освидетельствования известных международных специалистов с незапятнанной репутацией.

Кроме того, Дмитрий Гордон считает целесообразным провести проверку депутатов и на детекторе лжи.



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