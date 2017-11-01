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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Областной совет проигнорировал память Амины Окуевой

Категория: Новости


Депутаты областного совета на состоявшейся накануне внеочередной сессии отказались увековечить память погибшей одесситки Амины Окуевой.

И это несмотря на то, что вопрос об этом по настоянию председателя областного совета дважды (!) ставился на голосование.

Однако больше сорока голосов «за» так и не набрал.

Отметим, что по странному стечению обстоятельств сам инициатор присвоения имени Амины Окуевой какому-либо топониму области – Олесь Витряный, менее, чем через час лишился депутатского мандата.

Напомним, что ветеран АТО Амина Окуева (урожденная Наталья Никифорова) была убита 30 октября в Киевской области, а похоронена в Днепре.



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