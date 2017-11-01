Итоги местных выборов: провластные бренды только мешали

Автор: Игорь Назаренко «Слово»
Местные выборы индикатор будущих парламентских и даже президентских выборов. В них не только формируется непрерывность вертикали власти, но и на уровне «слабых сигналов рынка» закладываются принципы, по которым будут строится будущие избирательные кампании общегосударственного масштаба. Необходимо признать, что выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ) проходят преимущественно в сельской местности, вдали от областных центров и затрагивают небольшое количество избирателей. Так 29 октября голосовали территории, где проживало примерно 4% всех украинских избирателей, а их волеизъявление весьма было подвержено искажениям в виде админресурса. Выборы в 201 ОТГ показали, что непосредственные участники – кандидаты и партии, что их выдвигали, преследуют совершенно разные цели. Политические силы используют выборы, чтобы заявить о высокой поддержке избирателей, а их кандидаты борются за право делить землю и распоряжаться другими ресурсами на местах. К примеру, в отчетах о выборах в ОТГ Одесской области на первом месте оказываются «самовыдвиженцы», взявшие 108 мандатов из 266, т.е. 40,6%. большинство кандидатов-«самовыдвиженцев» шли при партийной поддержке, а среди прошедших практически все являются сторонниками тех или иных партий. В числе прошедших «самовыдвиженцев» в ОТГ Одесской области более 50 — сторонники БПП, более 40 — Оппозиционного блока, небольшое, но заметное количество мандатов получили также «беспартийные» выдвиженцы «Батькивщины». Если задаться вопросом, что же скрывается за технологией самовыдвижения, то окажется, что за нею скрывается колоссальная и тщательно ретушируемая проблема — все возрастающая «токсичность» провластных партий для «местного начальства», желающего сохранить свои позиции. И это не смотря на то, что партийность все равно остается очень важным маркером, определяющим выбор граждан, — даже в «глубинке». Но большинство влиятельных людей, по понятным причинам, пошло от БПП и партий-сателлитов Банковой (вроде «Нашего края»). Чтобы власть как минимум не мешала им «решать вопрос» по организации правильного результата «свободного волеизъявления». Да и чтоб потом была нормальная коммуникация с областным и районным начальством. Впервые за долгое время участвовала вторая партия власти «Народный фронт». Политическая сила экс-премьера Арсения Яценюка получила всего лишь 22 депутатских кресла в местных советах страны, то есть подтвердила свой «железный» 1% народной поддержки. Трудно было ожидать от региональных выборов особого интеллектуального накала, борьбы политических идей, в особенности, когда их дефицит просто стал фирменным стилем общеукраинского политикума. Однако удручает тот факт, что основным вопросом политического выбора, в данном сезоне, не стал вопрос о справедливости. А ведь не следует забывать, что именно справедливость - главный принцип, ради которого существует демократия.