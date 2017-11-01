Акция протеста под Летним театром в Одесском Горсаду переместилась на Думскую площадь.

Акция протеста под Летним театром в Одесском Горсаду продолжилась на Думской площади. К зданию горсовета радикалы принесли ранее выломанные ворота и шлагбаум, преграждавшие вход на территорию Летнего театра. На здании муниципалитета нарисовали националистический символ «волчий крюк» и, улыбаясь, сфотографировались на фоне всего этого. Сделав фото, активисты вернулись в Горсад.

Напомним, пресс-служба полиции сообщает, что шестеро правоохранителей были травмированы во время потасовок под Летним театром. Степень тяжести телесных повреждений не уточняется.

Среди пострадавших — глава полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Открыто уголовное производство по статьям «Хулиганство» и «Насилие в отношении работника правоохранительных органов», однако, судя по тому, что никто не задержан, развития эти дела иметь не будут.