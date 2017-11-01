 
Информация к новости
  • Просмотров: 175
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Акция протеста под Летним театром в Одесском Горсаду переместилась на Думскую площадь.

Категория: Новости

Акция протеста под Летним театром в Одесском Горсаду переместилась на Думскую площадь.

Акция протеста под Летним театром в Одесском Горсаду продолжилась на  Думской площади. К зданию горсовета радикалы принесли ранее выломанные ворота и шлагбаум, преграждавшие вход на территорию Летнего театра. На здании муниципалитета нарисовали националистический символ «волчий крюк» и, улыбаясь, сфотографировались на фоне всего этого. Сделав фото, активисты вернулись в Горсад.

Напомним, пресс-служба полиции сообщает, что шестеро правоохранителей были травмированы во время потасовок под Летним театром. Степень тяжести телесных повреждений не уточняется.

Среди пострадавших — глава полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Открыто уголовное производство по статьям «Хулиганство» и «Насилие в отношении работника правоохранительных органов», однако, судя по тому, что никто не задержан, развития эти дела иметь не будут.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 