Район Шкодовой горы остается без отопления

По словам первого вице-мэра Анатолия Орловского, это связано с тем, что нет разрешения на подключение котельной НПЗ, которая подает тепло в жилые дома данного микрорайона.

Он сообщил, что этот вопрос вынесен на заседание Кабмина, но пока не рассмотрен.

По предварительным данным, рассмотрение может состояться в начале следующей недели.

Отметим, что в данном микрорайоне проживают более ста шестидесяти семей.

И в том случае, если решение будет принято, то тепло поступит в их дома уже в течение нескольких дней.