Район Шкодовой горы остается без отопления

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По словам первого вице-мэра Анатолия Орловского, это связано с тем, что нет разрешения на подключение котельной НПЗ, которая подает тепло в жилые дома данного микрорайона.
Он сообщил, что этот вопрос вынесен на заседание Кабмина, но пока не рассмотрен.
По предварительным данным, рассмотрение может состояться в начале следующей недели.
Отметим, что в данном микрорайоне проживают более ста шестидесяти семей.
И в том случае, если решение будет принято, то тепло поступит в их дома уже в течение нескольких дней.