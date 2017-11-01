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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Район Шкодовой горы остается без отопления

Категория: Новости


Район Шкодовой горы остается без отопления

По словам первого вице-мэра Анатолия Орловского, это связано с тем, что нет разрешения на подключение котельной НПЗ, которая подает тепло в жилые дома данного микрорайона.

Он сообщил, что этот вопрос вынесен на заседание Кабмина, но пока не рассмотрен.

По предварительным данным, рассмотрение может состояться в начале следующей недели.

Отметим, что в данном микрорайоне проживают более ста шестидесяти семей.

И в том случае, если решение будет принято, то тепло поступит в их дома уже в течение нескольких дней.



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