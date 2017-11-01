Аферы одесской судьи продолжаются

Комитет общественного спасения продолжает независимое расследование по деятельности оборотней в мантиях. Судья-миллионерша из Одессы продолжает наживаться на простых гражданах. По информации сайта ТАЙМЕР, «малоимущая» судья Светлана Власова все-таки выставила свой коттедж на продажу.

Оценила она свое жилище в 340 тысяч долларов (~ 8 миллионов гривен). Интересно, откуда у судьи огромные деньги на такие роскоши? Понятное дело, что весь бизнес и недвижимость оформляется на ее родственников.

В СМИ уже публиковались фотографии ежедневного рациона питания судьи Власовой С.Г. – (ананас, шампанское, конфеты, приобретенные в элитном магазине «Сады Победы») и фотографии интерьера ее дома. Это ведь здорово – продать дом и не заплатить за коммуналку, как раз в духе судей коррупционеров. Пускай все остальные жильцы расплачиваются за нее. Сейчас и так крайне тяжелое финансовое положение у людей, однако судьям – миллионерам кризис не страшен.

Интересно следующее: а председатель хозяйственного суда Одесской области Петров в курсе махинаций и коррупционных схем своего заместителя? Если нет, то он недальновидный руководитель, а если да, то получается, что он участник этих схем. Представляем вниманию читателя фотографии «скромного жилища» одесской судьи, на участке площадью в 3,6 сотки с прудами и печью для барбекю.

Продолжение расследования и анализ декларации Светланы Власовой в следующем материале…