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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Каждый третий из проверенных социальных объектов не соответствует правилам пожарной безопасности

Категория: Новости


Такую информацию привел на сессии областного совета депутат Владислав Финик.

По его словам, «…по области в отношении сорока шести объектов в суд направлены иски о приостановке эксплуатации!»

В их числе и практически незаменимые. Например, госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны и психиатрическая больница №4.

Впрочем, по словам директора департамента финансов областной администрации Марины Зинченко, проблемы уже учтены и на повышение мер противопожарной безопасности в бюджете следующего года предусмотрены дополнительно более ста десяти миллионов гривен.

Однако, по мнению губернатора Максима Степанова, этого совершенно недостаточно.

Поскольку, согласно выводам ГСЧС, «…на полное выполнение норм противопожарной безопасности на социальных объектах необходимы семьсот миллионов гривен. А у нас их нет!», — резюмировал глава региона.



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