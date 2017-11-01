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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Большой количество праздничных дней – только на пользу украинской экономике

Категория: Новости


Большой количество праздничных дней – только на пользу украинской экономике

Такое убеждение высказал нардеп от БПП Иван Винник.

Говоря о целесообразности охранить праздничный день 8 марта, он, в частности, отметил, что «…в такие дни люди приобретают больше товаров и это идет на пользу развитию экономики!»

Отметим, что в таком случае деятельность института национальной памяти, направленная на сокращение праздничных дней в стране, выглядит как спланированная и выверенная диверсия.

Ибо, чем больше у нас в календаре праздников, тем, следовательно, быстрее развивается экономика. А изобилие рабочих дней, ей, болезной, оказывается, только вредит…



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