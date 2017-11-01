Украину ожидает «карпатский Донбасс»?

«Заграничные венгры имею право на автономию, венгерское гражданство и право голоса», — такое заявление сделал накануне вице-премьер страны Жолт Шемьен.

По его словам, «…в Парламенте и обществе по этому поводу полный консенсус».

Вице-премьер Венгрии отметил, что гражданство для закарпатских венгров – это не только этический вопрос, но и возможность беспрепятственно перемещаться по миру. Правительство Венгрии четко заявило, что несет ответственность за всех заграничных этнических венгров и четко выполняет свои обязательства.

Напомним, что с массового предоставления гражданства жителям приграничных территорий со стороны сопредельных стран требований предоставления широкой автономии начались большинство т.н. «замороженных конфликтов» в новейшей истории.

Ибо как правило, со временем поднимаются вопросы о праве «кровных братьев» и самоопределение и воссоединение с «исторической родиной».