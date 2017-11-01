На очередном вече под Верховной Радой Саакашвили объявил, что собрался в премьеры

Сегодня, 19 ноября, Михаил Саакашвили собрал очередное вече под Верховной Радой. На вече пришло около 500 человек, сообщает Страна.UA

Саакашвили заявил, что готов возглавить украинское правительство. Раньше он говорил, что не имеет президентских амбиций в Украине.

3 декабря МихоМайдан готовится провести в Киеве «народный импичмент» по сценарию города Смелы,Черкасской области (70-тысячный город), где под давлением протестующих сняли секретаря горсовета. Рассказывают о событиях в городе Смела, где проходил митинг против политики властей, оставивших город без тепла в отопительный сезон. Больше месяца в городе не было тепла. Власти не давали туда газ из-за огромных долгов частной газораспределяющей компании перед «Нафтогазом». Местные жители перекрыли дорогу, требуя подачи тепла, и только после этого власти включили отопление. В протестах участвовал Саакашвили.

Михо впервые сравнил Порошенко с Путиным. Раньше президента сравнивали только с Януковичем.