Значительная часть Приморского района осталась без воды

По информации «Инфоксводоканала», причиной стал прорыв магистрального водовода на улице Сегедской.

Авария произошла еще накануне, однако ликвидировать аварию оперативно не удалось. На месте раскопки был обнаружен находящийся под напряжением электрический кабель. Поэтому работы пришлось отложить до утра.

Их возобновили, как только ремонтники РЭС обесточили кабель.

Однако дома, расположенные почти на двух десятках улиц остаются без воды.

Впрочем, ремонтники обещают постараться восстановить водоснабжение до вечера.