Климкин: США выгодно вооружить Украину, взамен мы передадим им опыт борьбы с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что предоставление Вашингтоном летального вооружения Украине является взаимовыгодной акцией.

Находясь в Канаде, Климкин выразил уверенность, что в будущем Украина точно получит от США больше оборонительного вооружения и военного оборудования.

«Это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о Джевеллинах, а обо всем», - цитирует министра корреспондент Укринформа.

Климкин отметил, что речь идет не только о противотанковых средствах, но и о дронах, контрбатарейных системах.