Новые правила эксплуатации пляжей будут вынесены на общественное обсуждение в первом квартале будущего года

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, что подготовить и утвердить новые правила, призванные навести порядок в использовании прибрежной территории до начала нового курортного сезона поручил лично городской голова Геннадий Труханов.

Ответственность за подготовку документа возложена на управление инженерной защиты территории и развития побережья, а так же на профильные депутатские комиссии.

Утвердить такие правила собирались еще год назад, но тогда они не прошли общественных слушаний. Причем, по каким причинам нововведения, направленные на упорядочение использования коммунальной прибрежной зоны были воспринят в штыки, общественные активисты внятно объяснить так и не смогли.