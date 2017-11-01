Еще депортировать и депортировать…

Авто «гоп-стоп» в кавказском стиле произошел накануне в Одесской области.

По информации ИА «Думская», инцидент произошел в Беляевском районе в недалеко от села Протопоповка. Там шесть человек совершили разбойное нападение на автомобиль «Славута».

В результате преступники завладели суммой в пятьдесят пять тысяч гривен.

По информации ГУНП, благодаря проведенным оперативно-следственным мероприятиям большая часть нападавших уже задержана… в Одессе.

Там на территории Суворовского района были задержаны четверо подозреваемых в совершении данного преступления. Согласно приведенной информации все задержанные –граждане Грузии.

Напомним, что массовый приток граждан этой кавказской страны на территорию Одесской области начался после назначения на пост главы региона экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.