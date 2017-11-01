В центре Одессы прошел патриотический марш «ультрас»

Футбольные фаны одесского «Черноморца» провели накануне вечером марш по центру города с требованием освободить политических заключенных в Донецке и Луганске.

В частности они требовали от властей принять незамедлительные меры к освобождению жителей Луганска Влада Овчаренко и Артема Ахмерова, которые вот уже два года находятся там за решеткой за сожжение флага «ЛНР».

Около двух сотен фанов прошли по городу с лозунгами «Свободу политическим заключенным», «Крым – это Украина, «Луганск – это Украина», «Донецк – это Украина» и т.д.

Отметим, что об освобождении политических заключенных в Украине «активисты» ничего не сказали.