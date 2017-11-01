Украина и США против борьбы с героизацией нацизма?

Нью-Йорк: Делегаты Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе подчеркивается, что все государства должны запретить любое «чествование нацистского режима. США и Украина проголосовали против этого документа, а среди воздержавшихся 51 страна, включая страны Европейского союза, а также Австралия, Грузия и Турция.

«Несмотря на то, что Победа над нацизмом была одержана более 70 лет назад, а приговор Нюрнбергского трибунала раз и навсегда дал ответ на вопрос о том, кто во Второй мировой войне представлял силы Добра, а кто – силы Зла, до сих пор находятся желающие поставить те великие завоевания под сомнение», - заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов, выступая в ходе голосовании по проекту резолюции.

Он назвал «совершенно недопустимой героизацию тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения «Ваффен-СС».

«Осуждаем попытки возвести в ранг национальных героев и якобы героев национально-освободительных движений тех, кто воевал против Антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами», - сказал российский представитель.

Представитель США прямо перед голосованием предложил 20 поправок в проект резолюции. Российская делегация как основной автор заявила, что эти предложения «носят откровенно провокационный характер, поскольку направлены на коренное изменение сути и характера инициативы».

Анатолий Викторов призвал все делегации проголосовать против поправок США. В результате предложения Вашингтона были отклонены. За них проголосовали только США, Израиль и Украина. Представители 81 делегации выступили против поправок.

Затем на голосование был вынесен российский текст резолюции. Его поддержали 125 государств. Две делегации - США и Украина - выступили против. 51 страна воздержалась. Среди воздержавшихся - члены Европейского союза, Австралия, Грузия и Турция.

Объясняя свою позицию, представитель Украины Игорь Еременко напомнил, что его страна понесла огромные потери в борьбе с нацизмом. За время Второй мировой войны погибло более 8 миллионов украинцев.

Но, по мнению украинского дипломата, «проект был внесен не ради борьбы с нацизмом, а для того, чтобы исказить выводы Нюрнбергского трибунала». Он заявил, что в Российской Федерации «на подъеме радикализм, неонацизм и ксенофобия». Игорь Еременко подчеркнул, что, предлагая пресекать нацизм, Россия сама прибегает к подобным актам, продолжая оккупацию территории Украины.