Работники центра оказания административных услуг получат спецтехнику для работы на дому у инвалидов

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания в горсовете рассказала директор департамента оказания административных услуг населению Евгения Абрамова.
По ее словам, сотрудники получат специальные чемоданчики, где будет находиться всё необходимое оборудование для составления и выдачи документов.
Уже объявлен тендер на покупку пяти таких чемоданчиков.
Впрочем, как выяснилось, даже без них сотрудники департамента только в этом году сто сорок один раз выезжали на дом для оформления документов инвалидам.
При этом городской голова распорядился, чтобы каждый такой выезд на всякий случай проводился только в сопровождении сотрудников департамента муниципальной безопасности.