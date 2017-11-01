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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Работники центра оказания административных услуг получат спецтехнику для работы на дому у инвалидов

Категория: Новости


Работники центра оказания административных услуг получат спецтехнику для работы на дому у инвалидов

Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания в горсовете рассказала директор департамента оказания административных услуг населению Евгения Абрамова.

По ее словам, сотрудники получат специальные чемоданчики, где будет находиться всё необходимое оборудование для составления и выдачи документов.

Уже объявлен тендер на покупку пяти таких чемоданчиков.

Впрочем, как выяснилось, даже без них сотрудники департамента только в этом году сто сорок один раз выезжали на дом для оформления документов инвалидам.

При этом городской голова распорядился, чтобы каждый такой выезд на всякий случай проводился только в сопровождении сотрудников департамента муниципальной безопасности.



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