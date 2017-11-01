Церковно-приходская воскресная школа и духовно-нравственное воспитание детей

В течение известного периода прошлого столетия, когда идеология нашего государства имела ярко выраженный атеистический характер, когда школа и педагогика в целом были отделены от религии, а у верующих жителей нашей страны практически не было возможности для осуществления религиозного воспитания и образования своих детей, у Православной Церкви в начале 90-х годов ХХ столетия, такая возможность стала реальностью, появилась перспектива возрождения институтов религиозного воспитания и образования, в частности, воскресных школ. В настоящее время, многие воскресные школы стали центрами духовно-нравственного просвещения, приобщения детей и молодежи к православной традиции, духовности, церковному укладу жизни.

В Одессе по благословению Его Высокопреосвященства, Митрополита Одесского и Измаильского АГАФАНГЕЛА и поддержке народного депутата Сергея Васильевича Кивалова, впервые в Украине за все время безбожного лихолетья строится церковно-приходская общеобразовательная школа будущего. Ведь действительно, основными сферами жизни подростка, в котором происходит непрерывный процесс духовно-нравственного становления его личности, являются семья, Церковь и школа. Эти сферы взаимосвязаны и неразделимы. В семье закладываются основы духовно-нравственного воспитания ребенка, но для его духовного становления и роста необходимо быть членом Церкви, а в трудном деле воцерковления, семье оказывает большую помощь именно церковно-приходская воскресная школа.

Школы мы знаем разные: спортивные и музыкальные, художественные, балетные, общеобразовательные с углублённым изучением математики и физики, филологии и лингвистики и т.п. не связанные между собой, специфические и обособленные. Эти школы нужны нам для освоения разнообразия человеческих способностей и импульсивной, активной интересной жизни. А что потом? Кончится активность, импульс, интерес к несущемуся галопом молодому миру, который уже без вас вращается в коловороте энергии. С чем и с кем будет человек? Кто или что даст энергию и теплоту чувств, в преклонные годы? Каким будет ответ?

Да, молодому и сильному человеку иной раз, чтобы не сорваться в пропасть либо омут собственных неподвластных контролю страстей, нужно руководство, чтобы потом не было мучительно больно, за бессмысленно прожитые годы. Именно поэтому, открывают перед нами двери церковно-приходская воскресная школа и как Вифлеемская звезда, сияет купол храма и колокола звонят, чтобы не сбиться с пути или не пройти мимо, она сблизит и заинтересует каждого: спортсмена и музыканта, юриста и домохозяйку, врача и землепашца, физика и лирика.

Принято считать, что основная задача православных воскресных школ – это просвещение и научение Закону Божию детей прихожан. В то же время, церковная школа должна быть, прежде всего, школой воспитания благоговения и христианской нравственности, школой радости, выполняющей задачу «культивирования» интереса к богословскому просвещению, поскольку жить одной верой, без христианского просвещения, очень трудно. Поэтому на самом деле основной задачей воскресных школ является не передача информации о Священной и Церковной истории, а воспитание чувства благоговения и любви к Богу и к людям, «связывание» души ребенка с Церковью.

В связи с этим, воскресная школа в деле воспитания помогает подростку осмыслить такие важные онтологические понятия, как Бог, мироздание, жизнь; знакомит с наукой о самом себе, давая ему истинное представление о смысле и назначении его жизни, и подготавливает его к таинственной молитвенной жизни, к приобретению и осмыслению собственного духовного опыта – опыта Богообщения.

Разнообразные формы занятий, общая храмовая молитва, активное участие в богослужении и любой общий труд, совместные чаепития, паломнические поездки, участие в различных конкурсах и мероприятиях, сближают детей и способствуют общению, в котором так нуждаются современные дети и подростки. В стороне не остаются и родители, они активно участвуют в жизни воскресной школы, вовлекаются в учебно-воспитательный процесс, продолжая свое воцерковление, и в некоторых случаях даже берут пример со своих детей и изучают параллельно сами основы православной веры.

Таким образом, церковно-приходская воскресная школа не только дает правильную передачу детям знаний о Боге, мире и человеке, сколько способствует формированию в них глубокого христианского мировоззрения, твердых убеждений развитого нравственного чувства. А также старается решать задачи, обусловленные современным состоянием общества: формирование духовной и нравственной ответственности; изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии; формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека, взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания. И нам радостно сообщить, что при храме преп. Сергия Радонежского в церковно - приходской школе, по благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Одесского и Измаильского АГАФАНГЕЛА, и поддержке руководства Одесской Юридической Академии, открыта такая Воскресная школа для всех желающих, по адресу: ул. Академическая 30, телефон для справок:798-95-24.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ С ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППОЙ

Храма преп. Сергия Радонежского

при Церковно-приходской школе.

Урок Дошкольная группа (5 – 7 лет) 1 класс (8 - 11 лет) 1 класс (12 – 14 лет) 1 класс (для взрослых) 1 ВВЕДЕНИЕ В ЗАКОН БОЖИЙ ХРАМОВЕДЕНИЕ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХИЙ И НОВЫЙ ЗАВЕТ 2 ПРИКЛАДНОЕ ИСК./ РИСОВАНИЕ ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА ИКОНОСТАС БОГОСЛУЖЕНИЕ 3 ПРИКЛАДНОЕ ИСК. / РИСОВАНИЕ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

1-й урок 13.00 - 13.30

2-й урок 13.40 - 14.10

3-й урок 14.20 - 14.50