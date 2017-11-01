В Одессе заявки на получение заграничных паспортов принимаются только на начало мая

Такие данные озвучила на совещании в мэрии директор департамента предоставления административных услуг Евгения Абрамова.

При этом, по ее словам, «…несрочные паспорта мы готовим в течение трех месяцев, а срочные, которые должны быть выданы в течение 7 дней – в течение полутора месяцев!»

Это в первую очередь связано с медленной работой государственного полиграфкомбината, который «печатает» бланки документов.

По ее убеждению, ситуация с выдачей паспортов несколько стабилизируется в январе-феврале, поскольку «…уже в декабре мы получим новое оборудование, что позволит постепенно несколько «разгрузить очередь.»

Однако краеугольным камнем для решения проблемы в целом является работа государственного полиграфкомбината, который от городских властей никак не зависит.