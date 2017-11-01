Деволановский спуск станет пешеходной зоной

Во всяком случае, днем.

Проект реконструкции Деволановского спуска представил сегодня в мэрии начальник управления архитектуры и градостроительства Александр Голованов.

По его словам, помимо предоставления статуса пешеходной зоны спуск будет реконструирован. В частности, предполагается провести ремонт домов, дорожного покрытия, инженерных сетей и уличной инфраструктуры.

При этом проезд транспорта, в первую очередь, обслуживающего, будет разрешен в ночное время.

Отметим, что, по словам городского головы Геннадия Труханова, проблемой в данном случае является тот факт, что большинство пришедших в негодность построек, расположенных вдоль Деволановского спуска выкуплены и теперь приходится вести переговоры с их владельцами, многих из которых еще предстоит разыскать.